Байден назвал рекордную инфляцию проклятием США

Президент США Джо Байден считает, что рекордная инфляция стала проклятием для страны.

Президент США Джо Байден считает, что рекордная инфляция стала проклятием для страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение он высказал в среду в вечернем шоу телеведущего Джимми Киммела на телеканале ABC.

"Инфляция - проклятие нашего существования. Главным образом она затрагивает цены на продукты и на бензин", - сказал Байден, отвечая на комментарий ведущего о недовольстве населения политикой администрации.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса, что уровень инфляции в стране будет оставаться в обозримой перспективе высоким, это превратилось на текущем этапе в основную экономическую проблему страны. Министр также признала, что и она, и глава Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка) США Джером Пауэлл заблуждались в своих недавних оценках, касавшихся инфляции. "Вероятно, мы оба могли бы использовать [применительно к инфляции] более точный термин, нежели "переходная", - подчеркнула Йеллен, отвечая на критику со стороны законодателей.