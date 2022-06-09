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Байден назвал рекордную инфляцию проклятием США

Байден назвал рекордную инфляцию проклятием США Президент США Джо Байден считает, что рекордная инфляция стала проклятием для страны.
Другие страны
9 июня 2022 г. 11:27
Байден назвал рекордную инфляцию проклятием США

Президент США Джо Байден считает, что рекордная инфляция стала проклятием для страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение он высказал в среду в вечернем шоу телеведущего Джимми Киммела на телеканале ABC.

"Инфляция - проклятие нашего существования. Главным образом она затрагивает цены на продукты и на бензин", - сказал Байден, отвечая на комментарий ведущего о недовольстве населения политикой администрации.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса, что уровень инфляции в стране будет оставаться в обозримой перспективе высоким, это превратилось на текущем этапе в основную экономическую проблему страны. Министр также признала, что и она, и глава Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка) США Джером Пауэлл заблуждались в своих недавних оценках, касавшихся инфляции. "Вероятно, мы оба могли бы использовать [применительно к инфляции] более точный термин, нежели "переходная", - подчеркнула Йеллен, отвечая на критику со стороны законодателей.

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Версия на азербайджанском языке Bayden: "Rekord inflyasiya ölkənin lənətinə çevrilib"
Версия на английском языке Biden calls inflation ‘Bane of Our Existence’

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