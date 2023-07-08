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Байден назвал причину решения передать Украине кассетные боеприпасы

Байден назвал причину решения передать Украине кассетные боеприпасы Решение передать Украине кассетные боеприпасы было принято, поскольку у страны заканчивались обычные снаряды.
Другие страны
8 июля 2023 г. 07:10
Байден назвал причину решения передать Украине кассетные боеприпасы

Решение передать Украине кассетные боеприпасы было принято, поскольку у страны заканчивались обычные снаряды.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу CNN заявил президент США Джо Байден.

Он отметил, что конфликт в Украине зависит от боеприпасов. По его словам, у нее они кончались, а у США их также мало.

"Поэтому я принял рекомендацию министерства обороны передать - не в качестве постоянной меры, пока мы не произведем большее боеприпасов калибра 155 мм", - сказал американский лидер, добавив, что это было непростое решение.

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Версия на азербайджанском языке Bayden kaset sursatlarının Ukraynaya verilməsi qərarının səbəbini açıqlayıb

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