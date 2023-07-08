Байден назвал причину решения передать Украине кассетные боеприпасы

Решение передать Украине кассетные боеприпасы было принято, поскольку у страны заканчивались обычные снаряды.
Как передает Report, об этом в интервью телеканалу CNN заявил президент США Джо Байден.
Он отметил, что конфликт в Украине зависит от боеприпасов. По его словам, у нее они кончались, а у США их также мало.
"Поэтому я принял рекомендацию министерства обороны передать - не в качестве постоянной меры, пока мы не произведем большее боеприпасов калибра 155 мм", - сказал американский лидер, добавив, что это было непростое решение.