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Байден назвал основные цели своего визита в Израиль

Байден назвал основные цели своего визита в Израиль Президент США Джозеф Байден назвал основные цели своего визита в Израиль.
Другие страны
17 октября 2023 г. 08:56
Байден назвал основные цели своего визита в Израиль

Президент США Джозеф Байден назвал основные цели своего визита в Израиль.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией американский лидер поделился на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

"В среду (18 октября - ред.) я отправлюсь в Израиль, чтобы выразить солидарность перед лицом жестокой террористической атаки ХАМАС. Затем я отправлюсь в Иорданию, чтобы решить острые гуманитарные проблемы, встретиться с лидерами и ясно дать понять, что ХАМАС не выступает за право палестинцев на самоопределение", - говорится в сообщении.

Напомним, что визит Байдена в Израиль ранее анонсировал госсекретарь США Энтони Блинкен. Ожидается, что американский лидер встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Примерно в 6:30 по местному времени 7 октября боевики ХАМАС выпустили, по разным оценкам, от 2,5 тыс. до 5 тыс. ракет из сектора Газа по Израилю, а затем проникли в приграничные районы страны, где захватили сотни заложников. В ответ Израиль начал военную операцию, которая продолжается до сих пор.

В результате атаки ХАМАС в Израиле погибли не менее 1,4 тыс., пострадали свыше 3 тыс. человек.

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Версия на английском языке Biden reveals main goals of his visit to Israel
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