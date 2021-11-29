Байден назвал лучшую защиту от нового штамма коронавируса

Президент США Джозеф Байден призвал вакцинироваться и ревакцинироваться для максимальной защиты от коронавируса на фоне распространения омикрон-штамма.

Президент США Джозеф Байден призвал вакцинироваться и ревакцинироваться для максимальной защиты от коронавируса на фоне распространения омикрон-штамма.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он заявил в телевизионном обращении к нации.

"Лучшая защита от нового штамма или любого другого штамма - полностью привиться и сделать ревакцинацию", - отметил Байден, призвав американцев "как можно скорее сделать ревакцинацию, вакцинироваться и вакцинировать детей".

По его словам, власти США пока не считают, что вакцины неэффективны против омикрон-штамма, но, если это так, то максимально быстро разработают и введут в пользование новые. "Доктор Фаучи считает, что существующие вакцины дают какую-то защиту от штамма и ревакцинация усиливает эту защиту", - сказал президент США, сославшись на главного специалиста по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи.