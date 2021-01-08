Байден назвал кандидатов на посты министров торговли и труда

Избранный президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатом на пост министра торговли страны губернатора американского штата Род-Айленд Джину Раймондо, а на должность главы Минтруда США - мэра Бостона (штат Массачусетс) Мартина Уолша.

Избранный президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатом на пост министра торговли страны губернатора американского штата Род-Айленд Джину Раймондо, а на должность главы Минтруда США - мэра Бостона (штат Массачусетс) Мартина Уолша.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте переходной команды избранного президента.

Раймондо и Уолш являются демократами. Раймондо в течение многих лет занималась бизнесом в сфере инвестиций. С 2015 года она является губернатором. Представители Байдена отметили, что Раймондо "во время пандемии нового коронавируса работала над тем, чтобы экономика штата быстро восстановилась после охватившего страну кризиса".

Уолш стал мэром Бостона в 2014 году. До этого он был один из руководителей крупного профсоюза, объединяющего, в частности, строителей. Он выступал за повышение минимальной оплаты труда в стране и предоставление различных льгот трудящимся.