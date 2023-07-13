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Байден назвал изменение климата главной угрозой человечеству

Байден назвал изменение климата главной угрозой человечеству Президент США Джо Байден считает, что климатические изменения представляют собой основную угрозу человечеству.
Другие страны
13 июля 2023 г. 07:06
Байден назвал изменение климата главной угрозой человечеству

Президент США Джо Байден считает, что климатические изменения представляют собой основную угрозу человечеству.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил, выступая в Вильнюсе.

"Знаете, мы все должны собрать воедино волю, чтобы действительно бороться с экзистенциальной угрозой, которой является ускорение климатических изменений. Она реальна, она серьезна, у нас мало времени. Это главная угроза человечеству, и, только работая вместе, мы сможем не позволить самым худшим последствиям климатических изменений разрушить наше будущее и будущее наших детей и внуков", - отметил он.

В столице Литвы Джо Байден участвовал в саммите НАТО и нескольких двусторонних и многосторонних встречах на его полях.

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