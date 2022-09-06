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Байден назвал идиотом слушателя, пытавшегося прервать его речь

Байден назвал идиотом слушателя, пытавшегося прервать его речь Президент США Джозеф Байден назвал идиотом прервавшего его речь слушателя.
Другие страны
6 сентября 2022 г. 00:14
Байден назвал идиотом слушателя, пытавшегося прервать его речь

Президент США Джозеф Байден назвал идиотом прервавшего его речь слушателя.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Байден выступил на мероприятии в честь отмечающегося в стране Дня труда в штате Висконсин. Публика начала заглушать речь американского лидера криками после того, как он начал критиковать сторонников экс-главы Белого дома Дональда Трампа

"Отпустите его, каждый имеет право быть идиотом", - сказал Байден.

Кроме того, действующий президент США сразу окрестил кричавшего сторонником Трампа и его движения Make America Great Again (MAGA).

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