Байден назвал идиотом слушателя, пытавшегося прервать его речь

Президент США Джозеф Байден назвал идиотом прервавшего его речь слушателя.

Президент США Джозеф Байден назвал идиотом прервавшего его речь слушателя.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Байден выступил на мероприятии в честь отмечающегося в стране Дня труда в штате Висконсин. Публика начала заглушать речь американского лидера криками после того, как он начал критиковать сторонников экс-главы Белого дома Дональда Трампа

"Отпустите его, каждый имеет право быть идиотом", - сказал Байден.

Кроме того, действующий президент США сразу окрестил кричавшего сторонником Трампа и его движения Make America Great Again (MAGA).