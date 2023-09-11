Байден назвал главную экзистенциальную угрозу человечеству

Глобальное потепление, а не возможность ядерной войны можно назвать самой главной экзистенциальной угрозой, с которой сталкивается человечество.

Глобальное потепление, а не возможность ядерной войны можно назвать самой главной экзистенциальной угрозой, с которой сталкивается человечество.

Как передает Report , такое мнение высказал президент США Джо Байден, выступая на пресс-конференции в Ханое.

"Единственная экзистенциальная угроза, с которой сталкивается человечество, и даже более пугающая, чем ядерная война, - это глобальное потепление. Повышение температуры на 1,5 градуса в следующие 10-20 лет будет настоящей проблемой. Пути назад не будет", - отметил американский лидер.

Байден также заявил, что на саммите Группы двадцати, который проходил в Нью-Дели, все участники "были обеспокоены глобальным потеплением".