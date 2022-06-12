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Байден назвал главную цель Путина в войне против Украины

Байден назвал главную цель Путина в войне против Украины Российский президент Владимир Путин не просто вторгся в Украину. Он хочет уничтожить независимую украинскую культуру, потому что считает, что ее просто не существует.
Другие страны
12 июня 2022 г. 13:19
Байден назвал главную цель Путина в войне против Украины

Российский президент Владимир Путин не просто вторгся в Украину. Он хочет уничтожить независимую украинскую культуру, потому что считает, что ее просто не существует.

Как передает Report, об этом сообщает зарубежные СМИ со ссылкой на заявление президента США Джозефа Байдена.

"Посмотрите, что он (Путин - ред.) делает. Он стирает с лица земли не только то, что осталось. Уничтожает все их культурные центры музеи, школы, достопримечательности. Он пытается уничтожить культуру Украины", - заявил Байден.

В свою очередь американский лидер отметил, что позиция остаться в стороне и не поддерживать Украину недопустима, а значит Запад продолжит оказывать Украине помощь даже несмотря на экономические проблемы.

"Мысль, что мы можем стоять в стороне и позволить этому произойти, просто невозможна. Невозможно. И поэтому мы усилили НАТО, и поэтому мы помогаем Украине", - добавил Байден.

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Версия на английском языке Biden names Putin's main goal in war against Ukraine
Версия на азербайджанском языке Bayden Putindən danışıb: “Görün o nə edir”

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