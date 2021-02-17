Байден назвал Белый дом "золотой клеткой"

Байден пояснил, что больше сотни раз бывал в Овальном офисе, но никогда до этого не был в жилой части Белого дома

Президент США Джо Байден назвал свою жизнь в Белом доме "золотой клеткой", передает Report со ссылкой на Associated Press.

Политик поделился, что до сих пор не может привыкнуть, что кто-то подает ему пальто. Байден пояснил, что больше сотни раз бывал в Овальном офисе, когда занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы, но никогда до этого не был в жилой части Белого дома. По его словам, она существенно отличается от резиденции вице-президента.

Тем не менее Байден заверил, что уже освоился на посту президента. "Иногда из-за того что все происходит так быстро, кажется, что прошло уже четыре года", — поделился он.

20 января в Вашингтоне состоялась церемония инаугурации президента США Джо Байдена.