Байден назначит постпредом США в ООН Линду Томас-Гринфилд

Томас-Гринфилд была помощником госсекретаря США по делам Африки во время президентства Барака Обамы

Джо Байден, который, по данным СМИ, избран президентом США, хочет выдвинуть на должность постоянного представителя страны в ООН Линду Томас-Гринфилд. Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBC News со ссылкой на источник.

Демократы, близкие к Байдену, полагают, что Томас-Гринфилд, будучи темнокожей женщиной и уважаемым дипломатом, сможет помочь "восстановить моральный дух".

Ранее газета New York Times и агентство Блумберг сообщили о том, что Тони Блинкен, скорее всего, должен стать госсекретарем США.