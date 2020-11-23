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Байден назначит постпредом США в ООН Линду Томас-Гринфилд

Байден назначит постпредом США в ООН Линду Томас-Гринфилд Томас-Гринфилд была помощником госсекретаря США по делам Африки во время президентства Барака Обамы
Другие страны
23 ноября 2020 г. 09:55
Байден назначит постпредом США в ООН Линду Томас-Гринфилд

Джо Байден, который, по данным СМИ, избран президентом США, хочет выдвинуть на должность постоянного представителя страны в ООН Линду Томас-Гринфилд. Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBC News со ссылкой на источник.

Демократы, близкие к Байдену, полагают, что Томас-Гринфилд, будучи темнокожей женщиной и уважаемым дипломатом, сможет помочь "восстановить моральный дух".

Ранее газета New York Times и агентство Блумберг сообщили о том, что Тони Блинкен, скорее всего, должен стать госсекретарем США.

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Версия на английском языке Biden expected to appoint Linda Thomas-Greenfield UN ambassador

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