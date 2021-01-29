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Байден назначит экс-помощника Обамы спецпосланником по Ирану

Байден назначит экс-помощника Обамы спецпосланником по Ирану Президент США Джо Байден назначит бывшего помощника Барака Обамы по Ближнему Востоку Роберта Малли спецпосланником по Ирану.
Другие страны
29 января 2021 г. 08:18
Байден назначит экс-помощника Обамы спецпосланником по Ирану

Президент США Джо Байден назначит бывшего помощника Барака Обамы по Ближнему Востоку Роберта Малли спецпосланником по Ирану.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Reuters.

Напомним, что в 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.

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Версия на английском языке Biden names Robert Malley as special US envoy for Iran
Версия на азербайджанском языке Obamanın keçmiş köməkçisi İrana nəzarət edəcək

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