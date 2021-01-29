Байден назначит экс-помощника Обамы спецпосланником по Ирану

Президент США Джо Байден назначит бывшего помощника Барака Обамы по Ближнему Востоку Роберта Малли спецпосланником по Ирану.
Напомним, что в 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.