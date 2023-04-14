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Байден назначил Леди Гагу сопредседателем комитета по культуре и искусству Белого дома

Байден назначил Леди Гагу сопредседателем комитета по культуре и искусству Белого дома Президент США Джо Байден назначил певицу и актрису Леди Гагу на должность сопредседателя комитета по культуре и искусству Белого дома.
Другие страны
14 апреля 2023 г. 02:50
Байден назначил Леди Гагу сопредседателем комитета по культуре и искусству Белого дома

Президент США Джо Байден назначил певицу и актрису Леди Гагу на должность сопредседателя комитета по культуре и искусству Белого дома.

Как передает Report, об этом сообщила американская администрация.

Согласно заявлению, Гага является обладательницей 13 премий "Грэмми", что сделало ее "одной из самых коммерчески успешных женщин-музыкантов в истории". В Белом доме также напомнили, что ее включали в перечень самых влиятельных женщин мира журнала Forbes, а также в список 100 наиболее влиятельных людей мира по версии журнала Time.

Другим сопредседателем данного комитета Байден назначил американского продюсера Брюса Коэна.

Комитет по культуре и искусству был создан в 1982 году, в его задачи входит вынесение рекомендаций главе Белого дома по вопросам политики в сфере культуры. В его состав входят прославившиеся деятели искусства, ученые и филантропы, которые "продемонстрировали приверженность поддержке искусства и гуманитарных дисциплин". Членов данного комитета назначает лично президент США.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Ledi Qaqanı Mədəniyyət üzrə Prezident Komitəsinin həmsədri təyin edib

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