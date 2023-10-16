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Байден назначил экс-посла в Турции спецпосланником США по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке

Байден назначил экс-посла в Турции спецпосланником США по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке Американский дипломат Дэвид Саттерфилд назначен спецпосланником США по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке и займется ситуацией в секторе Газа.
Другие страны
16 октября 2023 г. 04:46
Байден назначил экс-посла в Турции спецпосланником США по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке

Американский дипломат Дэвид Саттерфилд назначен спецпосланником США по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке и займется ситуацией в секторе Газа.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

Из документа следует, что американский президент Джо Байден назначил Саттерфилда "специальным посланником США по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке", он "возглавит дипломатические усилия Соединенных Штатов по срочному реагированию на гуманитарный кризис в Газе". По словам Блинкена, речь, в частности, идет о "работе по содействию передаче жизненно важной помощи наиболее уязвимым слоям населения и об обеспечении безопасности гражданских лиц во взаимодействии с ООН и партнерами США".

Саттерфилд также будет курировать вопросы, касающиеся "смягчения последствий в гуманитарной сфере, к которым привела террористическая атака ХАМАС против Израиля", и поддержки усилий профильных американских ведомств на этом направлении.

Следует отметить, что Д.Саттерфилд был послом США в Турции с августа 2019 года по январь 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Türkiyədəki keçmiş səfiri ABŞ-nin Yaxın Şərqdə humanitar məsələlər üzrə xüsusi elçisi təyin edib

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