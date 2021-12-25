Байден навестил детей в Национальной больнице перед Рождеством

Президент США Джозеф Байден и первая леди Джилл Байден навестили детей, которые находятся в Детской национальной больнице в рождественские каникулы из-за слабого здоровья.

Президент США Джозеф Байден и первая леди Джилл Байден навестили детей, которые находятся в Детской национальной больнице в рождественские каникулы из-за слабого здоровья.

Как передает Report со ссылкой на ABC News , для первой леди визит к детям стал уже традиционным, а Байден присоединился к ней в первый раз.

Так, чтобы развлечь ребят, американский лидер позвонил в Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и навел справки о том, где находится Санта-Клаус. Ему сообщили, что тот пролетает над Туркменистаном.

Издание сообщает, что чета Байденов поговорила с группой детей, которые делали фонарики своими руками, и спросила у каждого, что они нарисовали на поделках. Некоторые из малышей рисовали семью или снеговиков.

Дети также рассказали Байдену, что хотят получить на Рождество: одному хотелось пианино, второму приставку Nintendo, а девочка Пенелопа сказала, что с точки зрения ее папы, она будет рада любому подарку.

Байден также показал фотографии своей новой собаки по кличке Командир, которая появилась в семье накануне.

Затем президент и первая леди сели перед рождественской елкой в ​​больнице, и Джилл Байден прочитала детям "Ночь Олафа перед Рождеством". Трансляция ее чтения велась сотням детей в их палатах.

Ежегодная традиция посещения больницы первой леди восходит к Бесс Трумэн, супруге 33-го главы Белого дома Гарри Трумэна, которая навещала детей в период его президентства в 1945-1953 годах.