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Байден нарушил королевский протокол на саммите G7

Байден нарушил королевский протокол на саммите G7 Президент Соединенных Штатов Джо Байден вместе с женой Джилл приехал на саммит "большой семерки" позже, чем это сделала королева Великобритании Елизавета II, нарушив тем самым протокол.
Другие страны
13 июня 2021 г. 10:50
Байден нарушил королевский протокол на саммите G7
Джо Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден вместе с женой Джилл приехал на саммит "большой семерки" позже, чем это сделала королева Великобритании Елизавета II, нарушив тем самым протокол.

Как передает Report со ссылкой на портал Daily Star, правила предусматривают, что члены королевской семьи должны прибывать на мероприятие последними и уходить с него первыми. Таким образом, все гости обязаны успеть собраться до появления королевы.

Однако супруги Байден приехали на прием в графстве Корнуолл лишь спустя несколько минут после того, как там оказались Елизавета II, принц Чарльз и принц Уильям со своими женами.

Тем не менее опоздание американского лидера не отразилось на настроении британской королевы. Она приветливо побеседовала с гостями, в том числе с Байденом и его женой.

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