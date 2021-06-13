Байден нарушил королевский протокол на саммите G7

Президент Соединенных Штатов Джо Байден вместе с женой Джилл приехал на саммит "большой семерки" позже, чем это сделала королева Великобритании Елизавета II, нарушив тем самым протокол.
Как передает Report со ссылкой на портал
Однако супруги Байден приехали на прием в графстве Корнуолл лишь спустя несколько минут после того, как там оказались Елизавета II, принц Чарльз и принц Уильям со своими женами.
Тем не менее опоздание американского лидера не отразилось на настроении британской королевы. Она приветливо побеседовала с гостями, в том числе с Байденом и его женой.