Байден нарушил королевский протокол на саммите G7

Президент Соединенных Штатов Джо Байден вместе с женой Джилл приехал на саммит "большой семерки" позже, чем это сделала королева Великобритании Елизавета II, нарушив тем самым протокол.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден вместе с женой Джилл приехал на саммит "большой семерки" позже, чем это сделала королева Великобритании Елизавета II, нарушив тем самым протокол.

Как передает Report со ссылкой на портал Daily Star , правила предусматривают, что члены королевской семьи должны прибывать на мероприятие последними и уходить с него первыми. Таким образом, все гости обязаны успеть собраться до появления королевы.

Однако супруги Байден приехали на прием в графстве Корнуолл лишь спустя несколько минут после того, как там оказались Елизавета II, принц Чарльз и принц Уильям со своими женами.

Тем не менее опоздание американского лидера не отразилось на настроении британской королевы. Она приветливо побеседовала с гостями, в том числе с Байденом и его женой.