Байден направит Блинкена в Израиль

Президент США Джо Байден рассчитывает на скорое прекращение боевых действий в секторе Газа и направит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Израиль в ближайшие дни.

Президент США Джо Байден рассчитывает на скорое прекращение боевых действий в секторе Газа и направит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Израиль в ближайшие дни.

Как передает Report , об этом американский лидер заявил журналистам после прибытия в Берлин, его слова привел пресс-пул Белого дома.

Глава вашингтонской администрации сообщил, что позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, "чтобы поздравить его" с ликвидацией главы политбюро радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара. "На его руках много крови - американцев, израильтян и других", - полагает Байден. По его словам, "сейчас время двигаться дальше, двигаться дальше к прекращению огня в Газе".

"Пришло время для прекращения этой войны и для того, чтобы вернуть заложников домой. Мы готовы сделать это. И я направляю Тони Блинкена в Израиль. Думаю, он отправится через четыре или пять дней. В любом случае, он едет. Я говорил об этом с Биби Нетаньяху", - добавил президент США. - Теперь мы будем работать над тем, каким будет следующий день, как нам обезопасить Газу и двигаться дальше". На вопрос, считает ли он, что военные действия в секторе Газа вскоре прекратятся, Байден ответил: "Надеюсь, очень скоро".