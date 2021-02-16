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Байден намерен завершить длительные военные операции США

Байден намерен завершить длительные военные операции США Новый американский президент Джо Байден намерен ответственным образом положить конец длительным зарубежным военным операциям США, поддержав мирный процесс в Афганистане
Другие страны
16 февраля 2021 г. 23:39
Байден намерен завершить длительные военные операции США

Новый американский президент Джо Байден намерен ответственным образом положить конец длительным зарубежным военным операциям США, поддержав мирный процесс в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Как мы говорили ранее, президент Байден привержен тому, чтобы ответственным образом положить конец так называемым вечным войнам. И мы точно так же планируем поддерживать продолжающийся мирный процесс между Исламской Республикой Афганистан и "Талибаном"", - отметил дипломат.

В связи с этим он уточнил, что у правительства США нет пока никаких объявлений относительно уровней дальнейшего американского военного присутствия в Афганистане. Тем не менее Вашингтон будет тесно консультироваться на этот счет с зарубежными союзниками и партнерами, заверил представитель внешнеполитического ведомства США.

"Конечно, на этой неделе состоится совещание министров обороны НАТО. И мы, как прежде уже говорилось, находимся в процессе изучения договоренностей между США и "Талибаном", тщательно изучая способность и готовность сторон выполнять взятые на себя обязательства", - подчеркнул Прайс. "Разумеется, - продолжал он, - тесные консультации с партнерами и союзниками по НАТО по данному вопросу на перспективу будут являться ключевой частью данного процесса". "Министр обороны США Ллойд Остин с нетерпением этого ожидает", - сказал Прайс.

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