Байден намерен завершить длительные военные операции США

Новый американский президент Джо Байден намерен ответственным образом положить конец длительным зарубежным военным операциям США, поддержав мирный процесс в Афганистане

Новый американский президент Джо Байден намерен ответственным образом положить конец длительным зарубежным военным операциям США, поддержав мирный процесс в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Как мы говорили ранее, президент Байден привержен тому, чтобы ответственным образом положить конец так называемым вечным войнам. И мы точно так же планируем поддерживать продолжающийся мирный процесс между Исламской Республикой Афганистан и "Талибаном"", - отметил дипломат.

В связи с этим он уточнил, что у правительства США нет пока никаких объявлений относительно уровней дальнейшего американского военного присутствия в Афганистане. Тем не менее Вашингтон будет тесно консультироваться на этот счет с зарубежными союзниками и партнерами, заверил представитель внешнеполитического ведомства США.

"Конечно, на этой неделе состоится совещание министров обороны НАТО. И мы, как прежде уже говорилось, находимся в процессе изучения договоренностей между США и "Талибаном", тщательно изучая способность и готовность сторон выполнять взятые на себя обязательства", - подчеркнул Прайс. "Разумеется, - продолжал он, - тесные консультации с партнерами и союзниками по НАТО по данному вопросу на перспективу будут являться ключевой частью данного процесса". "Министр обороны США Ллойд Остин с нетерпением этого ожидает", - сказал Прайс.