Байден намерен запросить у Конгресса $100 млрд на оказание помощи Киеву

Президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса крупнейший пакет военной и гуманитарной помощи Украине, которого должно хватить до начала 2025 года.

Президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса крупнейший пакет военной и гуманитарной помощи Украине, которого должно хватить до начала 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на британскую газету The Daily Telegraph, размер помощи может достигнуть $100 млрд.

Издание указывает, что демократическая администрация стремится избежать новых споров с Республиканской партией вплоть до завершения президентских выборов, которые пройдут в ноябре 2024 года.

"Концепцию "большого пакета" решительно поддерживают многие члены администрации, - заявил собеседник издания. - Сторонники Украины хотят, чтобы это был одноразовый законопроект, который позволит не заниматься этим вопросом до выборов".

Официальный представитель администрации Байдена заявил изданию, что "никаких решений о том, будет ли это один большой пакет и каким будет его размер, не последует" до избрания нового спикера Палаты представителей Конгресса США, который сменит отправленного в отставку республиканца Кевина Маккарти. При этом было подчеркнуто, что возможность выделения большого пакета, которого хватит до конца 2024 года, изучается и он является "одним из вариантов".