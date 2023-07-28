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Байден намерен ввести ограничения на инвестиции в Китай

Байден намерен ввести ограничения на инвестиции в Китай Президент США Джо Байден планирует ввести ограничения на инвестиции в высокотехнологичные отрасли Китая к середине августа текущего года.
Другие страны
28 июля 2023 г. 23:16
Байден намерен ввести ограничения на инвестиции в Китай

Президент США Джо Байден планирует ввести ограничения на инвестиции в высокотехнологичные отрасли Китая к середине августа текущего года.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Подписание Байденом соответствующего исполнительного указа "запланировано на вторую неделю августа", пишет агентство. При этом Bloomberg отмечает, что планируемые сроки подписания несколько раз переносились и "нет гарантий, что оно не будет отложено вновь".

Ожидается, что ограничения вступят в силу не ранее чем в 2024 году, при этом они не затронут уже имеющиеся американские инвестиции в китайскую высокотехнологичную отрасль, отмечает агентство.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Çinə investisiya qoyuluşuna məhdudiyyətlər qoymaq niyyətindədir

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