Байден намерен ввести ограничения на инвестиции в Китай

Президент США Джо Байден планирует ввести ограничения на инвестиции в высокотехнологичные отрасли Китая к середине августа текущего года.
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Подписание Байденом соответствующего исполнительного указа "запланировано на вторую неделю августа", пишет агентство. При этом Bloomberg отмечает, что планируемые сроки подписания несколько раз переносились и "нет гарантий, что оно не будет отложено вновь".
Ожидается, что ограничения вступят в силу не ранее чем в 2024 году, при этом они не затронут уже имеющиеся американские инвестиции в китайскую высокотехнологичную отрасль, отмечает агентство.