О нас

Байден намерен восстановить военное сотрудничество с Китаем

Байден намерен восстановить военное сотрудничество с Китаем Президент США Джо Байден намерен в ближайшее время возобновить военное сотрудничество с Китаем.
Другие страны
13 ноября 2023 г. 05:48
Байден намерен восстановить военное сотрудничество с Китаем

Президент США Джо Байден намерен в ближайшее время возобновить военное сотрудничество с Китаем.

Как передает Report со ссылкой на CBS News, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент США решительно настроен на возобновление связей между военными, потому что он считает, что это в интересах национальной безопасности США. Нам нужны эти линии связи, чтобы не было ошибок, просчетов или недоразумений", - сказал Салливан.

По его словам, восстановление сотрудничества между военными может происходить на всех уровнях - от высшего руководства до тактического оперативного уровня, а также "на воде и воздухе в Индо-Тихоокеанском регионе".

Советник президента США также отметил, что Байден будет пытаться "продвинуть мяч" по военному сотрудничеству в ходе встречи с китайским лидером Си Цзиньпином.

"Китайцы в основном разорвали эти коммуникационные связи. Президент Байден хотел бы их восстановить. Думаю, что это главный вопрос повестки дня", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bayden Çinlə hərbi əməkdaşlığı bərpa etmək niyyətindədir

Другие новости из категории

По базе США в Сирии было выпущено 15 ракет
По базе США в Сирии было выпущено 15 ракет
13 ноября 2023 г. 06:32
ЕС призвал ХАМАС немедленно освободить всех заложников
ЕС призвал ХАМАС немедленно освободить всех заложников
13 ноября 2023 г. 05:23
США нанесли удары по объектам проиранских группировок в Сирии
США нанесли удары по объектам проиранских группировок в Сирии
13 ноября 2023 г. 03:20
Израиль рассматривает долгосрочный план развития Сектора Газа
Израиль рассматривает долгосрочный план развития Сектора Газа
13 ноября 2023 г. 02:46
Польша усилила белорусскую границу танками
Польша усилила белорусскую границу танками
13 ноября 2023 г. 02:23
В канадском Монреале за неделю два раза обстреляли еврейскую школу
В канадском Монреале за неделю два раза обстреляли еврейскую школу
13 ноября 2023 г. 01:21
В Нью-Дели уровень загрязнения воздуха резко ухудшился
В Нью-Дели уровень загрязнения воздуха резко ухудшился
13 ноября 2023 г. 00:57
В Финляндии сообщили о наплыве нелегалов со стороны России
В Финляндии сообщили о наплыве нелегалов со стороны России
13 ноября 2023 г. 00:39
В Исландии объявили ЧП в связи с угрозой извержения вулкана
В Исландии объявили ЧП в связи с угрозой извержения вулкана
12 ноября 2023 г. 23:21
Шольц заявил о готовности продолжать диалог с Путиным
Шольц заявил о готовности продолжать диалог с Путиным
12 ноября 2023 г. 22:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi