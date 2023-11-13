Байден намерен восстановить военное сотрудничество с Китаем

Президент США Джо Байден намерен в ближайшее время возобновить военное сотрудничество с Китаем.

Президент США Джо Байден намерен в ближайшее время возобновить военное сотрудничество с Китаем.

Как передает Report со ссылкой на CBS News, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент США решительно настроен на возобновление связей между военными, потому что он считает, что это в интересах национальной безопасности США. Нам нужны эти линии связи, чтобы не было ошибок, просчетов или недоразумений", - сказал Салливан.

По его словам, восстановление сотрудничества между военными может происходить на всех уровнях - от высшего руководства до тактического оперативного уровня, а также "на воде и воздухе в Индо-Тихоокеанском регионе".

Советник президента США также отметил, что Байден будет пытаться "продвинуть мяч" по военному сотрудничеству в ходе встречи с китайским лидером Си Цзиньпином.

"Китайцы в основном разорвали эти коммуникационные связи. Президент Байден хотел бы их восстановить. Думаю, что это главный вопрос повестки дня", - добавил он.