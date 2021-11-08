О нас
Report Georgia
Аудио новости

Байден намерен созвать новый саммит по коронавирусу в начале 2022 года

Байден намерен созвать новый саммит по коронавирусу в начале 2022 года Президент США Джо Байден намерен созвать новый саммит по коронавирусу в начале 2022 года.
Другие страны
8 ноября 2021 г. 05:23
Байден намерен созвать новый саммит по коронавирусу в начале 2022 года

Президент США Джо Байден намерен созвать новый саммит по коронавирусу в начале 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресном интервью телеканалу CNN.

"Это то, что, по заявлениям ВОЗ и эпидемиологов, необходимо для окончательной победы над пандемией. США предложили более 1 млрд доз вакцины, и мы уже передали более 225 млн из них, больше, чем весь остальной мир. Так что президент Байден собрал мир, чтобы представить план. Чтобы проследить за выполнением этих целей, госсекретарь (США Энтони Блинкен) проведет мероприятие в развитие этих задач в ноябре, а Байден снова соберет мир в начале следующего года", - сказал Салливан.

Он подчеркнул, что именно Байден на сентябрьском виртуальном саммите по коронавирусу выступил с инициативой вакцинировать 70% населения мира к сентябрю следующего года.

"Президент Байден задавался тем же вопросом, почему на вакцинацию мирового населения от коронавируса направляется так мало ресурсов по мере того, как приближалось лето и становилась все более очевидной разница между тем, что необходимо для вакцинации всего мира и тем, что направляют на эту цель страны по всему миру, - сказал Салливан. - Так что он созвал мир на саммит в сентябре и поставил амбициозную цель - вакцинировать 70% населения мира за год, в общем - к следующему сентябрю".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

ЛЧ: Стали известны два клуба, вышедшие в плей-офф
ВидеоЛЧ: Стали известны два клуба, вышедшие в плей-офф
3 ноября 2021 г. 01:54
Азербайджанский боксер стал чемпионом мира
Азербайджанский боксер стал чемпионом мира
5 ноября 2021 г. 23:03
В Баку, Сумгайыте и на Абшероне пенсии выплатят 5 ноября
В Баку, Сумгайыте и на Абшероне пенсии выплатят 5 ноября
2 ноября 2021 г. 09:40
Роналду сравнялся с главным тренером по количеству голов за клуб
Роналду сравнялся с главным тренером по количеству голов за клуб
3 ноября 2021 г. 03:59
Бавария вышла в плей-офф Лиги чемпионов
"Бавария" вышла в плей-офф Лиги чемпионов
3 ноября 2021 г. 02:01
Барелла продлил контракт с «Интером»
Барелла продлил контракт с «Интером»
5 ноября 2021 г. 22:17
Яшар Баширов избран президентом Всемирной федерации шотокан
Яшар Баширов избран президентом Всемирной федерации шотокан
6 ноября 2021 г. 00:25
Хави назначен на пост главного тренера Барселоны
Хави назначен на пост главного тренера "Барселоны"
6 ноября 2021 г. 05:26
Четверых судей бокса пожизненно дисквалифицировали
Четверых судей бокса пожизненно дисквалифицировали
6 ноября 2021 г. 03:56
В Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
ФотоВ Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
4 ноября 2021 г. 16:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi