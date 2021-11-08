Байден намерен созвать новый саммит по коронавирусу в начале 2022 года

Президент США Джо Байден намерен созвать новый саммит по коронавирусу в начале 2022 года.

Президент США Джо Байден намерен созвать новый саммит по коронавирусу в начале 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресном интервью телеканалу CNN.

"Это то, что, по заявлениям ВОЗ и эпидемиологов, необходимо для окончательной победы над пандемией. США предложили более 1 млрд доз вакцины, и мы уже передали более 225 млн из них, больше, чем весь остальной мир. Так что президент Байден собрал мир, чтобы представить план. Чтобы проследить за выполнением этих целей, госсекретарь (США Энтони Блинкен) проведет мероприятие в развитие этих задач в ноябре, а Байден снова соберет мир в начале следующего года", - сказал Салливан.

Он подчеркнул, что именно Байден на сентябрьском виртуальном саммите по коронавирусу выступил с инициативой вакцинировать 70% населения мира к сентябрю следующего года.

"Президент Байден задавался тем же вопросом, почему на вакцинацию мирового населения от коронавируса направляется так мало ресурсов по мере того, как приближалось лето и становилась все более очевидной разница между тем, что необходимо для вакцинации всего мира и тем, что направляют на эту цель страны по всему миру, - сказал Салливан. - Так что он созвал мир на саммит в сентябре и поставил амбициозную цель - вакцинировать 70% населения мира за год, в общем - к следующему сентябрю".