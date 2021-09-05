Байден намерен рассекретить документ о теракте 11 сентября 2001 года

К 20-летию теракта со взрывом и обрушением башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, президент США Джозеф Байден распорядился рассекретить архивные данные, касающиеся этой трагедии.

К 20-летию теракта со взрывом и обрушением башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, президент США Джозеф Байден распорядился рассекретить архивные данные, касающиеся этой трагедии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, глава Белого дома издал соответствующий указ, в котором указал, что 20-летие 9/11 - повод для того, чтобы американские граждане узнали все подробности о событиях тех дней за исключением тех случаев, которые требуют сохранения секретности для обеспечения государственной безопасности.

Джозеф Байден также отдал приказ Генпрокурору США Меррику Гарланду, минюсту и другим ведомствам, имевшим отношение к расследованию обстоятельств теракта 9/11, проверить все архивные документы и рассекретить их максимальное количество.

Срок исполнения распоряжения президента США - 6 месяцев со дня опубликования.