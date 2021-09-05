О нас
Report Georgia
Аудио новости

Байден намерен рассекретить документ о теракте 11 сентября 2001 года

Байден намерен рассекретить документ о теракте 11 сентября 2001 года К 20-летию теракта со взрывом и обрушением башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, президент США Джозеф Байден распорядился рассекретить архивные данные, касающиеся этой трагедии.
Другие страны
5 сентября 2021 г. 10:19
Байден намерен рассекретить документ о теракте 11 сентября 2001 года
Джозеф Байден

К 20-летию теракта со взрывом и обрушением башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, президент США Джозеф Байден распорядился рассекретить архивные данные, касающиеся этой трагедии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, глава Белого дома издал соответствующий указ, в котором указал, что 20-летие 9/11 - повод для того, чтобы американские граждане узнали все подробности о событиях тех дней за исключением тех случаев, которые требуют сохранения секретности для обеспечения государственной безопасности.

Джозеф Байден также отдал приказ Генпрокурору США Меррику Гарланду, минюсту и другим ведомствам, имевшим отношение к расследованию обстоятельств теракта 9/11, проверить все архивные документы и рассекретить их максимальное количество.

Срок исполнения распоряжения президента США - 6 месяцев со дня опубликования.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bayden 11 sentyabr terroru haqqında sənədləri məxfilikdən çıxarmağı tapşırıb

Самое важное

В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в Республике Нагорный Карабах?
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в "Республике Нагорный Карабах"?
3 сентября 2021 г. 17:37
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана
3 сентября 2021 г. 16:20
В Баку совершена кража нефтегазового оборудования на более чем полмиллиона долларов
В Баку совершена кража нефтегазового оборудования на более чем полмиллиона долларов
3 сентября 2021 г. 15:40
МО: Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных отрядов в направлении Шуши
МО: Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных отрядов в направлении Шуши
3 сентября 2021 г. 11:36
В Баку полицейский погиб при спасении утопающего
ФотоВ Баку полицейский погиб при спасении утопающего
3 сентября 2021 г. 11:11
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
2 сентября 2021 г. 20:47
Мехрибан Алиева поздравила паралимпийца Вели Исрафилова
Мехрибан Алиева поздравила паралимпийца Вели Исрафилова
1 сентября 2021 г. 17:38
Восстановленный комплекс музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа в Шуше
ФотоВосстановленный комплекс музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа в Шуше
1 сентября 2021 г. 13:18
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
31 августа 2021 г. 16:09
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше
30 августа 2021 г. 22:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi