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Байден намерен принять участие в саммите Группы двадцати

Байден намерен принять участие в саммите Группы двадцати Президент США Джо Байден намерен принять участие в саммите Группы двадцати (G20), который, как планируется, пройдет в Риме в конце следующего месяца.
Другие страны
23 сентября 2021 г. 08:55
Байден намерен принять участие в саммите Группы двадцати
Эмманюэль Макрон и Джозеф Байден

Президент США Джозеф Байден намерен принять участие в саммите Группы двадцати (G20), который, как планируется, пройдет в Риме в конце следующего месяца.

Как передает Report, об этом сообщил американский информационный портал Axios.

По словам его источников, американский лидер "планирует посетить саммит "двадцатки" в Риме в конце следующего месяца". После этого он отправится на 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Она пройдет в шотландском Глазго в ноябре.

Саммит Группы двадцати, как планируется, состоится в столице Италии с 30 по 31 октября.

Белый дом заявил, что Байден встретится с французским лидером Эмманюэлем Макроном "в Европе в конце октября, чтобы достичь общего понимания и сохранить динамику этого процесса". Пресс-секретарь Джен Псаки позднее на брифинге не уточнила, где именно пройдет встреча. Она упомянула, в связи с этим о предстоящих международных совещаниях в Европе, на которые собирается ехать американский лидер.

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Версия на азербайджанском языке Cozef Bayden "Böyük iyirmilik" ölkələrinin sammitində iştirak edəcək

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