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Байден намерен подписать законопроект о повышении потолка госдолга США 3 июня

Байден намерен подписать законопроект о повышении потолка госдолга США 3 июня Президент США Джо Байден планирует подписать законопроект о повышении потолка госдолга в субботу, 3 июня, на данный момент процедуры в конгрессе еще не завершены.
Другие страны
3 июня 2023 г. 02:29
Байден намерен подписать законопроект о повышении потолка госдолга США 3 июня

Президент США Джо Байден планирует подписать законопроект о повышении потолка госдолга в субботу, 3 июня, на данный момент процедуры в конгрессе еще не завершены.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Это произойдет не сегодня. Палата представителей и сенат должны сделать свое дело. И мы будем работать с ними в быстром темпе, чтобы убедиться, что мы сможем подписать его, надеюсь, уже завтра", - сказала она на брифинге для журналистов, опубликованном на YouTube-канале правительства США.

Жан-Пьер добавила, что президент рассчитывает на то, что законопроект "в любом случае" будет подписан до 5 июня, так как этот день министерство финансов называло крайним днем, когда администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга.

Предполагается, что новый закон приостановит лимит государственного долга до 1 января 2025 года. Это может предотвратить дефолт в стране.

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