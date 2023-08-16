Байден намерен отправиться на Гавайи при первой возможности

Президент США Джо Байден намерен совершить поездку в штат Гавайи, чтобы ознакомиться на месте с последствиями масштабных лесных пожаров на острове Мауи, как только у него появится такая возможность.

Президент США Джо Байден намерен совершить поездку в штат Гавайи, чтобы ознакомиться на месте с последствиями масштабных лесных пожаров на острове Мауи, как только у него появится такая возможность.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, глава государства прокомментировал ситуацию на Гавайях во время выступления в штате Висконсин.

"Мы с женой Джилл собираемся отправиться на Гавайи, как только появится такая возможность. Именно об этом я говорил с губернатором штата Джошем Грином. Я хочу убедиться, что у них есть все, что нужно. Я хочу быть уверен, что мы не нарушим ход работ по восстановлению", - отметил президент.

Он добавил, что масштабные пожары "все еще полыхают на Гавайях". "На данный момент они унесли жизни 99 человек. Их последствия все еще не ликвидированы. Это самые разрушительные лесные пожары за более чем 100 лет, уничтожен целый город. История поколений коренных гавайцев превратилась в руины", - подчеркнул глава государства.

Лесной пожар начался на острове Мауи 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел. Без жилья остались не менее 4,5 тыс. человек.