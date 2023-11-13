Байден намерен обсудить урегулирование на Ближнем Востоке с президентом Индонезии

Президент США Джо Байден планирует обсудить с индонезийским коллегой Джоко Видодо урегулирование конфликта вокруг сектора Газа в ходе переговоров в Белом доме, которые запланированы на 13 ноября.

Президент США Джо Байден планирует обсудить с индонезийским коллегой Джоко Видодо урегулирование конфликта вокруг сектора Газа в ходе переговоров в Белом доме, которые запланированы на 13 ноября.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.

По его словам, стороны намерены обсудить мирное урегулирование конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, а также вопрос восстановления сектора Газа.

Главы государств также обсудят борьбу с изменениями климата и ситуацию в Мьянме.