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Байден намерен назначить пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки

Байден намерен назначить пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки Избранный президент США Джозеф Байден намерен назначить Джен Псаки на пост пресс-секретаря Белого дома в своей новой администрации.
Другие страны
30 ноября 2020 г. 09:58
Байден намерен назначить пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки

Избранный президент США Джозеф Байден намерен назначить Джен Псаки на пост пресс-секретаря Белого дома в своей новой администрации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на официальном сайте демократа.

Псаки была официальным представителем Белого дома и Госдепартамента в администрации 44-го президента США Барака Обамы. Сейчас она является советником переходной команды Байдена. Псаки, в частности, известна резонансными высказываниями о России и Украине.

Директором по коммуникациям Белого дома политик намерен назначить Кейт Бедингфилд. Она занимала должность заместителя менеджера предвыборной кампании демократа, а также была директором по коммуникациям в его штабе. Директор по коммуникациям в аппарате Белого дома курирует всю публичную информационно-пропагандистскую политику американской администрации.

"Я испытываю гордость, объявляя о том, что впервые группа ключевых сотрудников Белого дома по взаимодействию со СМИ состоит исключительно из женщин", - отметил избранный президент США.

Первым заместителем пресс-секретаря Белого дома станет Карин Жан-Пьер. Официальными представителями избранного вице-президента США Камалы Харрис будут Симона Сандерс и Эшли Этьен. Ранее Сандерс и Жан-Пьер являлись старшими советниками избирательного штаба Байдена. Курировать взаимодействие с прессой первой леди США Джилл Байден будет Элизабет Александер.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

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Версия на английском языке Jennifer Psaki to be Press Secretary of White House

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