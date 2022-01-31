Байден намерен добиться поставок газа Катаром в Европу на случай санкций против РФ

Президент США Джо Байден на запланированной на понедельник встрече с катарским эмиром Хамадом бин Халифом Аль Тани рассчитывает на договоренность о помощи Катара в преодолении энергетического кризиса в Европе в случае введения санкций против России из-за

Президент США Джо Байден на запланированной на понедельник встрече с катарским эмиром Хамадом бин Халифом Аль Тани рассчитывает на договоренность о помощи Катара в преодолении энергетического кризиса в Европе в случае введения санкций против России из-за Украины.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

"Любое российское вторжение в Украину почти наверняка вызовет экономические санкции со стороны США и их европейских союзников. Это может привести к нехватке нефти и газа во всем мире и, скорее всего, к повышению цен на энергоносители", - пишет агентство, отметив, что Катару "это будет очень трудно сделать, потому что избыточного предложения нет".

Катар уже работает на полную мощность, большая часть его поставок осуществляется по контрактам в Азию. По мнению аналитиков, даже если некоторых тихоокеанских союзников США, включая Индию, Японию и Южную Корею, убедят перенаправить часть заключенных на поставки СПГ контрактов на Европу, это окажет лишь небольшое влияние на смягчение удара.

Будущие цены на природный газ выросли на прошлой неделе на фоне растущих опасений рынка, что потенциальный конфликт может нарушить транзит российского экспорта через Украину в Европу. Кризис усугубился из-за того, что Россия, которая обычно поставляет около 40% природного газа в Европу, сократила свой экспорт примерно на 25% в четвертом квартале 2021 года, считает агентство.