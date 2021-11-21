Байден намерен баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году, несмотря на рейтинг одобрения около 40%.

Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году, несмотря на рейтинг одобрения около 40%.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает газета Washington Post.

Как отмечает издание, Байден и его ближайшее окружение в последние дни заверяли союзников в том, что он планирует переизбираться в 2024 году. Это происходит на фоне сомнений демократов в связи с возрастом президента и их растущего беспокойства после падения уровня одобрения Байдена, обеспокоенности по поводу инфляции и безуспешных попыток преодолеть пандемию.

"Единственное, что я слышал от него, это то, что он планирует баллотироваться снова", - заявил друг Байдена, бывший сенатор Крис Додд. Кроме того, ранее в этом месяце на мероприятии по привлечению средств для Демократической партии Байден заявлял о своем намерении участвовать в выборах.

Однако, по итогам бесед с 28 стратегами и чиновниками Демократической партии, оказалось, что подобные заверения не остановили споры среди демократов о том, появится ли имя Байдена в избирательных бюллетенях в 2024 году.

Некоторые члены партии скептически относятся к заявлениям о намерениях переизбираться, полагая, что президенту и его команде выгодно говорить об этом, чтобы не допустить ослабления его позиции сейчас. Другие опасаются, что еще одна предвыборная кампания будет подразумевать гораздо более насыщенный график, чем относительно спокойная кампания 2020 года, большинство мероприятий в рамках которой проходили виртуально из-за пандемии коронавируса.

При этом, по данным издания, если Байден решит участвовать в президентской гонке, официальные лица Демократической партии намерены поддержать его кандидатуру на этапе внутрипартийной борьбы.

Однако газета отмечает, что, если Байден не будет баллотироваться в 2024 году, то есть опасения, что к праймериз в партии не будет явного лидера. Издание обращает внимание на то, что вице-президент Камала Харрис потерпела неудачу в глазах многих демократов. Министр транспорта Пит Баттиджиг рассматривается некоторыми демократами как еще один потенциальный кандидат.

Ожидается, что официально о своем решении Байден объявит не раньше окончания промежуточных выборов в Конгресс.