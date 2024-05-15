Байден наложит вето на законопроект, запрещающий приостановку поставок оружия Израилю

Президент США Джо Байден в случае принятия Конгрессом законопроекта, запрещающего приостановку поставок оружия Израилю, намерен наложить на него вето.

Президент США Джо Байден в случае принятия Конгрессом законопроекта, запрещающего приостановку поставок оружия Израилю, намерен наложить на него вето.

Как передает Report , об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на Белый дом.

"Байден наложит вето на законопроект республиканцев палаты представителей, призванный оказать на него давление для отправки оружия Израилю, в Белом доме документ назвали ошибочной реакцией для преднамеренного искажения подхода администрации к Израилю", - отмечает газета.

Республиканцы представили свой законопроект после того, как Байден предупредил, что откажется от поставок Израилю некоторых видов наступательных вооружений, если израильские военные начнут операцию в Рафахе в секторе Газа, обращает внимание издание.

Законопроект призывает оперативно предоставить израильтянам средства обороны, осуждает решение Байдена приостановить поставки, подтверждает право Израиля на самооборону.