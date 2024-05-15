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Байден наложит вето на законопроект, запрещающий приостановку поставок оружия Израилю

Байден наложит вето на законопроект, запрещающий приостановку поставок оружия Израилю Президент США Джо Байден в случае принятия Конгрессом законопроекта, запрещающего приостановку поставок оружия Израилю, намерен наложить на него вето.
Другие страны
15 мая 2024 г. 05:48
Байден наложит вето на законопроект, запрещающий приостановку поставок оружия Израилю

Президент США Джо Байден в случае принятия Конгрессом законопроекта, запрещающего приостановку поставок оружия Израилю, намерен наложить на него вето.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на Белый дом.

"Байден наложит вето на законопроект республиканцев палаты представителей, призванный оказать на него давление для отправки оружия Израилю, в Белом доме документ назвали ошибочной реакцией для преднамеренного искажения подхода администрации к Израилю", - отмечает газета.

Республиканцы представили свой законопроект после того, как Байден предупредил, что откажется от поставок Израилю некоторых видов наступательных вооружений, если израильские военные начнут операцию в Рафахе в секторе Газа, обращает внимание издание.

Законопроект призывает оперативно предоставить израильтянам средства обороны, осуждает решение Байдена приостановить поставки, подтверждает право Израиля на самооборону.

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