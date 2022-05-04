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Байден: Надо осложнить доступ России к рынкам полупроводников

Байден: Надо осложнить доступ России к рынкам полупроводников Президент США Джозеф Байден заявил, что считает важным предпринять шаги, чтобы осложнить доступ России к рынкам полупроводников, поскольку они, в частности, необходимы для производства в оборонной сфере.
Другие страны
4 мая 2022 г. 03:51
Байден: Надо осложнить доступ России к рынкам полупроводников

Президент США Джозеф Байден заявил, что считает важным предпринять шаги, чтобы осложнить доступ России к рынкам полупроводников, поскольку они, в частности, необходимы для производства в оборонной сфере.

Как передает Report, об этом сказал он в ходе выступления на заводе по производству ПТРК Javelin в штате Алабама.

"Полупроводники особенно важны для возможностей в производстве в оборонной сфере. Поэтому мы действуем так, чтобы России было сложно получать доступ к ним", - отметил Байден.

Он добавил, что США нужно инвестировать в сферу производства полупроводников и возвращать себе лидерство в этой сфере, так как они играют ключевую роль во многих областях.

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Версия на азербайджанском языке Bayden: “Rusiyanın yarımkeçirici bazarlarına çıxışını çətinləşdirməyə çalışırıq”

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