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Байден надеется на продуктивные переговоры с Си Цзиньпином на G20

Байден надеется на продуктивные переговоры с Си Цзиньпином на G20 Президент США Джо Байден рассчитывает на хороший диалог с председателем КНР Си Цзиньпином, с которым глава Белого дома должен встретится во время саммита G20 на Бали.
Другие страны
11 ноября 2022 г. 08:03
Байден надеется на продуктивные переговоры с Си Цзиньпином на G20

Президент США Джо Байден рассчитывает на хороший диалог с председателем КНР Си Цзиньпином, с которым глава Белого дома должен встретится во время саммита G20 на Бали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, американский лидер ждет продуктивных переговоров со своим китайским коллегой.

"Я всегда считаю, что мои переговоры являются продуктивными", - сказал Байден в ответ на вопрос журналистов о его предстоящей встрече с Си Цзиньпином.

Переговоры лидеров США и Китая должны состоятся в рамках встречи "большой двадцатки" в Индонезии, которая стартует 15 ноября на острове Бали. Ожидается, что стороны обсудят ситуацию вокруг отношений Вашингтона и Пекина, а также ряд вопросов международной повестки дня.

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