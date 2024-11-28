Байден надеется на пересмотр Трампом решения о пошлинах на товары из Канады и Мексики

Президент США Джо Байден выразил надежду, что избранный президент Дональд Трамп пересмотрит свой план по введению импортных пошлин на товары из Мексики и Канады.

Президент США Джо Байден выразил надежду, что избранный президент Дональд Трамп пересмотрит свой план по введению импортных пошлин на товары из Мексики и Канады.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом Байден сказал журналистам в Нантакете.

Байден считает, что контрпродуктивный шаг который может испортить отношения с близкими союзниками.

"У нас в Америке уникальная ситуация - мы окружены Тихим океаном, Атлантическим океаном и двумя союзниками: Мексикой и Канадой. Последнее, что нам нужно делать, это начинать портить эти отношения", - подчеркнул он.

Ранее в понедельник Трамп заявил, что пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики, пока они не ужесточат контроль за наркотиками и мигрантами, пересекающими границу. Этот шаг, судя по всему, нарушит соглашение о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA).

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в четверг сообщила, что в ходе телефонного разговора с Трампом в среду она конкретно не обсуждала тарифы, добавив, что они договорились о хороших отношениях между двумя странами.