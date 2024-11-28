О нас

Байден надеется на пересмотр Трампом решения о пошлинах на товары из Канады и Мексики

Байден надеется на пересмотр Трампом решения о пошлинах на товары из Канады и Мексики Президент США Джо Байден выразил надежду, что избранный президент Дональд Трамп пересмотрит свой план по введению импортных пошлин на товары из Мексики и Канады.
Другие страны
28 ноября 2024 г. 20:55
Байден надеется на пересмотр Трампом решения о пошлинах на товары из Канады и Мексики

Президент США Джо Байден выразил надежду, что избранный президент Дональд Трамп пересмотрит свой план по введению импортных пошлин на товары из Мексики и Канады.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом Байден сказал журналистам в Нантакете.

Байден считает, что контрпродуктивный шаг который может испортить отношения с близкими союзниками.

"У нас в Америке уникальная ситуация - мы окружены Тихим океаном, Атлантическим океаном и двумя союзниками: Мексикой и Канадой. Последнее, что нам нужно делать, это начинать портить эти отношения", - подчеркнул он.

Ранее в понедельник Трамп заявил, что пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики, пока они не ужесточат контроль за наркотиками и мигрантами, пересекающими границу. Этот шаг, судя по всему, нарушит соглашение о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA).

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в четверг сообщила, что в ходе телефонного разговора с Трампом в среду она конкретно не обсуждала тарифы, добавив, что они договорились о хороших отношениях между двумя странами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
24 ноября 2024 г. 17:16
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического Бакинского прорыва
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического "Бакинского прорыва"
24 ноября 2024 г. 17:12
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
24 ноября 2024 г. 17:08
Исторический успех COP29: Зеленый свет углеродному рынку
Исторический успех COP29: "Зеленый свет" углеродному рынку
24 ноября 2024 г. 00:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi