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Байден надеется, что новый премьер Италии продолжит поддерживать Украину

Байден надеется, что новый премьер Италии продолжит поддерживать Украину Администрация Соединенных Штатов ожидает, что новое правительство Италии во главе с премьером Джорджей Мелони будет продолжать оказывать поддержку Украине.
Другие страны
22 октября 2022 г. 18:20
Байден надеется, что новый премьер Италии продолжит поддерживать Украину

Администрация Соединенных Штатов ожидает, что новое правительство Италии во главе с премьером Джорджей Мелони будет продолжать оказывать поддержку Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном Белым домом письменном заявлении президента США Джо Байдена.

"Я поздравляю Джорджу Мелони со вступлением в должность премьер-министра Италии. Италия - жизненно важный союзник США по НАТО и близкий партнер, в то время как наши страны вместе решают общие глобальные проблемы. В качестве лидеров в Группе семи я надеюсь на продолжение поддержки Украины, привлечение России к ответственности за ее агрессию, обеспечение соблюдения прав человека и демократических ценностей, а также устойчивого экономического роста", - отметил глава государства.

Напомним, что ранее лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони была приведена к присяге в качестве нового премьер-министра Италии.

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