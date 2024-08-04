Байден надеется, что Иран не будет обострять ситуацию из-за убийства Хании

Президент США Джо Байден выразил надежду, что власти Ирана не пойдут на обострение ситуации на Ближнем Востоке в связи с убийством председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Президент США Джо Байден выразил надежду, что власти Ирана не пойдут на обострение ситуации на Ближнем Востоке в связи с убийством председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Как передает Report , его слова приводит пресс-пул Белого дома.

В штате Делавэр журналисты поинтересовались мнением главы государства о том, отступит ли Тегеран от своего намерения отомстить за гибель Хании.

"Я надеюсь на это, но я не знаю ", - ответил Байден.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Али Багери Кани предупредил, что Иран не проявит к Израилю никакой терпимости после убийства Хании в Тегеране.