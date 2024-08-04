Байден надеется, что Иран не будет обострять ситуацию из-за убийства Хании

Президент США Джо Байден выразил надежду, что власти Ирана не пойдут на обострение ситуации на Ближнем Востоке в связи с убийством председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
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В штате Делавэр журналисты поинтересовались мнением главы государства о том, отступит ли Тегеран от своего намерения отомстить за гибель Хании.
"Я надеюсь на это, но я не знаю ", - ответил Байден.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Али Багери Кани предупредил, что Иран не проявит к Израилю никакой терпимости после убийства Хании в Тегеране.