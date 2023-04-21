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Байден на следующей неделе может объявить о своем выдвижении на второй срок

Байден на следующей неделе может объявить о своем выдвижении на второй срок Президент США Джо Байден может на следующей неделе заявить о намерении выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок.
Другие страны
21 апреля 2023 г. 10:13
Байден на следующей неделе может объявить о своем выдвижении на второй срок

Президент США Джо Байден может на следующей неделе заявить о намерении выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По его данным, Байден планирует опубликовать видеообращение и начать сбор средств на предвыборную кампанию. Как отмечает телеканал, планы Белого дома могут, однако, измениться из-за непредвиденных событий.

Ранее портал Axios информировал, что Байден пока не торопится объявлять о своем намерении переизбираться на второй срок, некоторые его советники и близкие соратники считают, что заявить о начале предвыборной кампании он может в июле или даже осенью. Как пишет издание, сейчас предвыборная кампания Байдена все еще находится на самых ранних стадиях планирования.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп заявил в ноябре 2022 года о вступлении в борьбу за высший государственный пост в стране. Байден давал понять, что рассчитывает на переизбрание. В начале второго срока ему будет 82 года.

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