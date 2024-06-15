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Байден на полях саммита G7 обсудил с Папой Римским конфликты в Украине и в Газе

Байден на полях саммита G7 обсудил с Папой Римским конфликты в Украине и в Газе Президент США Джо Байден в ходе встречи с Папой Римским Франциском на полях саммита Группы семи (G7) обсудил конфликты в Украине и в секторе Газа.
Другие страны
15 июня 2024 г. 03:48
Байден на полях саммита G7 обсудил с Папой Римским конфликты в Украине и в Газе

Президент США Джо Байден в ходе встречи с Папой Римским Франциском на полях саммита Группы семи (G7) обсудил конфликты в Украине и в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Лидеры подчеркнули срочную необходимость немедленного прекращения огня и заключения сделки по освобождению заложников, а также урегулирования критического гуманитарного кризиса в Газе", - говорится в сообщении. Американский лидер также поблагодарил понтифика за усилия Ватикана "по устранению гуманитарных последствий" украинского конфликта.

Байден позднее заявил, что встреча "прошла хорошо", информирует пресс-пул Белого дома. Президент поднял большой палец вверх, когда его попросили дать оценку переговорам с Папой Римским перед отлетом из Италии в США.

По данным Белого дома, Байден провел на саммите встречу с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Они обсудили ближневосточные проблемы, в том числе палестино-израильский конфликт, двустороннее стратегическое партнерство, экономические и технологические вопросы.

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