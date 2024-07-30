Байден на год продлил санкции из-за ситуации в Ливане

Президент США Джо Байден принял решение продлить еще на один год режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией в Ливане.

Президент США Джо Байден принял решение продлить еще на один год режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией в Ливане.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, этот режим был введен в 2007 году в связи с "необычной и экстраординарной угрозой для национальной безопасности и зарубежной политики Соединенных Штатов", якобы исходившей от тех, кто подрывает работу "ливанского легитимного и демократически избранного правительства или демократических институтов". Речь также идет о лицах, которые, по версии Вашингтона, предпринимали шаги по "восстановлению контроля со стороны Сирии или способствовали сирийскому вмешательству в Ливане".

"Некоторые действия, такие как продолжающаяся передача Ираном вооружений движению "Хезболлах", включая все более современные системы, подрывают суверенитет Ливана, усугубляют экономическую и политическую нестабильность в регионе и по-прежнему представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. По этой причине режим чрезвычайной ситуации, объявленный 1 августа 2007 года, должен быть продлен", - утверждается в заявлении.

Как отметил 29 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, США убеждены, что расширения боевых действий на Ближнем Востоке удастся избежать, несмотря на резкое обострение ситуации на границе Израиля и Ливана.