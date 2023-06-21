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Байден на год продлил режим санкций США в отношении КНДР

Байден на год продлил режим санкций США в отношении КНДР Президент США Джо Байден продлил еще на год действие американского санкционного режима в отношении КНДР.
Другие страны
21 июня 2023 г. 02:09
Байден на год продлил режим санкций США в отношении КНДР

Президент США Джо Байден продлил еще на год действие американского санкционного режима в отношении КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее постановление главы государства распространил Белый дом.

Речь идет о продлении так называемого режима чрезвычайного положения в отношении Пхеньяна, который предусматривает сохранение рестрикций, введенных на основании ряда президентских указов, подписанных в 2008, 2010, 2011, 2015, 2016 и 2017 годах. Принятые тогда Вашингтоном меры были нацелены, в частности, на предотвращение распространения Пхеньяном оружия массового уничтожения и средств его доставки.

Байден объяснил принятое во вторник решение о продлении санкций "риском распространения оружейных расщепляющихся материалов на Корейском полуострове и действиями и политикой правительства Северной Кореи, которые продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов". "Поэтому я продлеваю на один год действие режима национального чрезвычайного положения, который был введен исполнительным указом 13466 по отношению к Северной Корее", - говорится в тексте документа.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Şimali Koreyaya qarşı sanksiyaların müddətini uzadıb

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