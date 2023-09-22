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Байден на Генассамблее ООН встретился с лидерами стран Центральной Азии

Байден на Генассамблее ООН встретился с лидерами стран Центральной Азии США, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан (формат C5+1) намерены расширить сотрудничество в сферах безопасности, экономики и энергетики.
Другие страны
22 сентября 2023 г. 07:19
Байден на Генассамблее ООН встретился с лидерами стран Центральной Азии

США, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан (формат C5+1) намерены расширить сотрудничество в сферах безопасности, экономики и энергетики.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам встречи американского лидера Джо Байдена и президентов пяти стран Центральной Азии на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы подтвердили намерение укреплять сотрудничество в сфере безопасности, считая его краеугольным камнем в борьбе с региональными вызовами и в сохранении суверенитета и независимости государств Центральной Азии. Признаем, что ситуация в Афганистане остается важным фактором, влияющим на безопасность и стабильность Центральной Азии, и по-прежнему привержены сотрудничеству по оборонным, правоохранительным и контртеррористическим вопросам. Мы намерены углубить сотрудничество, в том числе за счет активизации обмена информацией, взаимодействия по вопросу охраны границ и безопасной миграции, поддержки репатриации граждан с северо-востока Сирии и обмена передовым опытом в борьбе с терроризмом и недопущением радикализации, ведущей к жестокости", - говорится в документе, распространенном пресс-службой Белого дома.

Лидеры пяти стран Центральной Азии также выразили готовность ускорить создание "более благоприятного делового климата" для торговли с представителями американского частного сектора и роста инвестиций, для этого они намерены "работать над установлением нормальных торговых отношений на постоянной основе". Планируется "расширить альтернативные торговые маршруты" и установить новые связи между предпринимателями США и Центральной Азии. С этой целью будет создана бизнес-платформа.

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