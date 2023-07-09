Байден: На данный момент я не вижу единства в НАТО в вопросе приема Украины в альянс

"Не видит единства в НАТО по вопросу приема Украины в альянс прямо сейчас".
Как передает Report, об этом в интервью телеканалу CNN заявил президент США Джо Байден.
"Я не думаю, что в НАТО есть единодушная позиция по поводу того, стоит ли приглашать Украину в семью стран НАТО сейчас, в этот момент", - сказал Байден.
По словам главы США, он детально обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским данный вопрос и дал ему понять, что США продолжат обеспечивать безопасность Украины и поставлять ей вооружения. При этом он отметил, что преждевременно говорить о членстве страны в НАТО и призывать к голосованию, поскольку "необходимо выполнить ряд других требований".