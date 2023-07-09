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Байден: На данный момент я не вижу единства в НАТО в вопросе приема Украины в альянс

Байден: На данный момент я не вижу единства в НАТО в вопросе приема Украины в альянс "Не видит единства в НАТО по вопросу приема Украины в альянс прямо сейчас".
Другие страны
9 июля 2023 г. 19:21
Байден: На данный момент я не вижу единства в НАТО в вопросе приема Украины в альянс

"Не видит единства в НАТО по вопросу приема Украины в альянс прямо сейчас".

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу CNN заявил президент США Джо Байден.

"Я не думаю, что в НАТО есть единодушная позиция по поводу того, стоит ли приглашать Украину в семью стран НАТО сейчас, в этот момент", - сказал Байден.

По словам главы США, он детально обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским данный вопрос и дал ему понять, что США продолжат обеспечивать безопасность Украины и поставлять ей вооружения. При этом он отметил, что преждевременно говорить о членстве страны в НАТО и призывать к голосованию, поскольку "необходимо выполнить ряд других требований".

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Версия на азербайджанском языке Bayden: “Hazırda Ukraynanın alyansa qəbulu məsələsində NATO-da birlik görmürəm”

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