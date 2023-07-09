Байден: На данный момент я не вижу единства в НАТО в вопросе приема Украины в альянс

Байден: На данный момент я не вижу единства в НАТО в вопросе приема Украины в альянс

"Не видит единства в НАТО по вопросу приема Украины в альянс прямо сейчас".

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