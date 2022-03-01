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Байден: Мы привлечем Россию к ответственности, наши санкции уже имеют разрушительный эффект

Байден: Мы привлечем Россию к ответственности, наши санкции уже имеют разрушительный эффект Мы будем привлекать Россию к ответственности, а наши санкции уже имеют разрушительный эффект».
Другие страны
1 марта 2022 г. 23:46
Байден: Мы привлечем Россию к ответственности, наши санкции уже имеют разрушительный эффект

"Я только что разговаривал с президентом Зеленским, чтобы обсудить нашу неизменную поддержку Украине, включая помощь в области безопасности и гуманитарную.

Мы будем привлекать Россию к ответственности, а наши санкции уже имеют разрушительный эффект".

Как передает Report, об этом написал в своем Twitter-аккаунте президент США Джозеф Байден.

Ранее, Владимир Зеленский заявил, что обсудил с Байденом санкции против России и поддержку Украины в сфере обороны.

Он также поблагодарил президента США за поддержку.

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Версия на азербайджанском языке Bayden: “Rusiyanı məsuliyyətə cəlb edəcəyik, sanksiyalarımız artıq dağıdıcı təsir göstərir”

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