Байден: Мы привлечем Россию к ответственности, наши санкции уже имеют разрушительный эффект

"Я только что разговаривал с президентом Зеленским, чтобы обсудить нашу неизменную поддержку Украине, включая помощь в области безопасности и гуманитарную.
Мы будем привлекать Россию к ответственности, а наши санкции уже имеют разрушительный эффект".
Как передает Report, об этом написал в своем Twitter-аккаунте президент США Джозеф Байден.
Ранее, Владимир Зеленский заявил, что обсудил с Байденом санкции против России и поддержку Украины в сфере обороны.
Он также поблагодарил президента США за поддержку.