Байден: Мы ограничим возможности РФ вести бизнес в долларах, евро, фунтах и иенах

Американские власти вводят новые жесткие санкции против РФ, а также ограничения на экспорт в страну.

Американские власти вводят новые жесткие санкции против РФ, а также ограничения на экспорт в страну.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с речью, которая касалась решения России о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса.

"Сегодня я разрешаю ввести дополнительные жесткие санкции и новые ограничения на то, что можно экспортировать в Россию. Это повлечет серьезные издержки для российской экономики как незамедлительно, так и со временем. Мы специально разработали эти санкции таким образом, чтобы увеличить долгосрочный эффект для России и минимизировать воздействие на Соединенные Штаты и на наших союзников", - сказал американский лидер.

США и их союзники ограничат возможность России вести операции в твердой валюте.

"Я говорил сегодня в партнерами по G7. Мы ограничим возможности России вести бизнес в долларах, евро, фунтах и иенах, быть частью глобальной экономики. Мы остановим возможности для финансирования и развития российских вооруженных сил", - сказал он.

Соединенные Штаты вводят ограничительные меры в отношении ВТБ и ряда других крупных российских банков, их американские активы будут заморожены.

"Мы блокируем еще несколько крупных банков. Это означает, что их активы в США будут заморожены. В их банков число входит ВТБ, второй самый крупный банк в России", - сказал он. Байден не назвал другие банки, в отношении которых будут введены ограничения.

Байден заявил, что США продолжают рассматривать санкции в отношении Путина.