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Байден может выдвинуть дочь Кеннеди на должность посла

Байден может выдвинуть дочь Кеннеди на должность посла Президент США Джо Байден рассматривает кандидатуру Кэролин Кеннеди, дочери 35-го главы американской администрации (с 1961-го по 1963 год) Джона Кеннеди (1917-1963), для выдвижения на должность посла в Австралии.
Другие страны
31 мая 2021 г. 03:17
Байден может выдвинуть дочь Кеннеди на должность посла
Джо Байден

Президент США Джо Байден рассматривает кандидатуру Кэролин Кеннеди, дочери 35-го главы американской администрации (с 1961-го по 1963 год) Джона Кеннеди (1917-1963), для выдвижения на должность посла в Австралии.

Как передает Report, об этом сообщает новостной портал Axios.

Байден также обсуждает возможность выдвижения Викки Кеннеди - вдовы младшего брата 35-го президента США и сенатора Теда Кеннеди - на пост главы американского диппредставительства в одну из западноевропейских стран.

Кэролин Кеннеди во второй администрации президента Барака Обамы работала послом в Токио. В Белом доме не стали комментировать изданию кадровые предложения.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Kennedinin qızının namizədliyini səfir vəzifəsinə irəli sürə bilər

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