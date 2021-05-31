Байден может выдвинуть дочь Кеннеди на должность посла

Президент США Джо Байден рассматривает кандидатуру Кэролин Кеннеди, дочери 35-го главы американской администрации (с 1961-го по 1963 год) Джона Кеннеди (1917-1963), для выдвижения на должность посла в Австралии.

Президент США Джо Байден рассматривает кандидатуру Кэролин Кеннеди, дочери 35-го главы американской администрации (с 1961-го по 1963 год) Джона Кеннеди (1917-1963), для выдвижения на должность посла в Австралии.

Как передает Report, об этом сообщает новостной портал Axios .

Байден также обсуждает возможность выдвижения Викки Кеннеди - вдовы младшего брата 35-го президента США и сенатора Теда Кеннеди - на пост главы американского диппредставительства в одну из западноевропейских стран.

Кэролин Кеннеди во второй администрации президента Барака Обамы работала послом в Токио. В Белом доме не стали комментировать изданию кадровые предложения.