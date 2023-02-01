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Байден может встретиться с Зеленским во время визита в Польшу

Байден может встретиться с Зеленским во время визита в Польшу Президент США Джо Байден может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским во время предстоящего визита в Польшу.
Другие страны
1 февраля 2023 г. 11:19
Байден может встретиться с Зеленским во время визита в Польшу

Президент США Джо Байден может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским во время предстоящего визита в Польшу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

По данным газеты, встреча может состояться в конце февраля в Варшаве или Жешуве. Киев планирует использовать эту встречу для реализации широкого дипломатического плана.

"Украинский президент представит план мирного урегулирования и призовет организовать посвященную Украине международную конференцию", - цитирует издание дипломатического источника в Киеве. Планируется поднять вопросы предоставления Украине гарантий безопасности и обмена пленными.

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что намерен посетить Польшу, но пока не знает, когда именно может состояться такой визит. 25 января телекомпания NBC сообщила, что Байден рассматривает возможность посетить в феврале ряд европейских стран. По данным источников NBC, поездка может быть приурочена к годовщине начала боевых действий в Украине. Телекомпания при этом не уточняла, возможен ли в рамках этого турне визит президента США в Украину.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Polşada Zelenski ilə görüşə bilər

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