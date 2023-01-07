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Байден может в ближайшие недели объявить о решении баллотироваться на второй срок

Байден может в ближайшие недели объявить о решении баллотироваться на второй срок Президент США Джо Байден планирует в ближайшие недели объявить, что принял окончательное решение добиваться переизбрания в 2024 году.
Другие страны
7 января 2023 г. 16:25
Байден может в ближайшие недели объявить о решении баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден планирует в ближайшие недели объявить, что принял окончательное решение добиваться переизбрания в 2024 году.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на источники.

"Многочисленные источники сообщили, что президент намерен в ближайшие недели сообщить о намерении выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. Вероятно, он объявит об этом в феврале", - отмечается в статье. По информации The Hill, затем, в апреле, Байден собирается повторить это заявление "в более официальной обстановке".

При этом советники президента, по данным источников, уже проводят совещания по поводу подготовки цифровых материалов о будущей предвыборной кампании Байдена.

The Hill поясняет, что во время рождественских каникул президент США обсудил свои планы с родственниками.

Байден после избрания президентом в 2020 году, неоднократно говорил, что, вероятно, будет добиваться переизбрания. Однако каждый раз он давал понять, что окончательное решение еще не принял.

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Версия на английском языке Biden may announce decision to run for second term in coming weeks

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