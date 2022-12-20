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Байден может в 2023 году первым из президентов США посетить Нагасаки

Байден может в 2023 году первым из президентов США посетить Нагасаки Правительства Японии и США рассматривают возможность организации визита президента Джо Байдена в город Нагасаки, подвергшийся американской атомной бомбардировке в 1945 году.
Другие страны
20 декабря 2022 г. 06:28
Байден может в 2023 году первым из президентов США посетить Нагасаки

Правительства Японии и США рассматривают возможность организации визита президента Джо Байдена в город Нагасаки, подвергшийся американской атомной бомбардировке в 1945 году.

Как передает Report, об этом сообщила газета Yomiuri со ссылкой на японские правительственные источники.

Если это произойдет, Байден станет первым действующим американским лидером, посетившим Нагасаки. Сейчас стороны ведут переговоры по поводу этой поездки, а окончательное решение будет принято после тщательной оценки готовности Нагасаки к пребыванию американской делегации. В том числе это касается мнения местных жителей на этот счет.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в случае согласования визита намерен сопровождать президента США в Нагасаки. Не исключено, что одним из мест, которые посетит Байден, станет католический собор Ураками, который был разрушен в результате атомной бомбардировки и затем восстановлен.

Что касается сроков поездки, то, как отмечает издание, Байден может приехать в Нагасаки после саммита Группы семи (G7), который пройдет в Хиросиме 19-21 мая следующего года. Кисида, чей избирательный округ находится в Хиросиме, рассматривает эту встречу как возможность продемонстрировать роль Японии в вопросе ликвидации ядерного оружия.

В 2016 году Барак Обама стал первым действующим президентом США, посетившим Хиросиму. Там он, в частности, встретился с жителями города, пережившими ядерный удар, и побывал в Музее мира. В тот год Япония также председательствовала в G7, и в Хиросиме проходила встреча глав внешнеполитических ведомств объединения.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "Bayden 2023-cü ildə Naqasakiyə səfər edən ilk ABŞ Prezidenti ola bilər"

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