Байден может в 2023 году первым из президентов США посетить Нагасаки

Правительства Японии и США рассматривают возможность организации визита президента Джо Байдена в город Нагасаки, подвергшийся американской атомной бомбардировке в 1945 году.
Как передает Report, об этом сообщила газета
Если это произойдет, Байден станет первым действующим американским лидером, посетившим Нагасаки. Сейчас стороны ведут переговоры по поводу этой поездки, а окончательное решение будет принято после тщательной оценки готовности Нагасаки к пребыванию американской делегации. В том числе это касается мнения местных жителей на этот счет.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в случае согласования визита намерен сопровождать президента США в Нагасаки. Не исключено, что одним из мест, которые посетит Байден, станет католический собор Ураками, который был разрушен в результате атомной бомбардировки и затем восстановлен.
Что касается сроков поездки, то, как отмечает издание, Байден может приехать в Нагасаки после саммита Группы семи (G7), который пройдет в Хиросиме 19-21 мая следующего года. Кисида, чей избирательный округ находится в Хиросиме, рассматривает эту встречу как возможность продемонстрировать роль Японии в вопросе ликвидации ядерного оружия.
В 2016 году Барак Обама стал первым действующим президентом США, посетившим Хиросиму. Там он, в частности, встретился с жителями города, пережившими ядерный удар, и побывал в Музее мира. В тот год Япония также председательствовала в G7, и в Хиросиме проходила встреча глав внешнеполитических ведомств объединения.