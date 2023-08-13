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Байден может посетить Гавайи на фоне лесных пожаров в штате

Байден может посетить Гавайи на фоне лесных пожаров в штате Президент США Джо Байден допустил, что может посетить остров Мауи, где при пожарах погибли не менее 93 человек.
Другие страны
13 августа 2023 г. 19:35
Байден может посетить Гавайи на фоне лесных пожаров в штате

Президент США Джо Байден допустил, что может посетить остров Мауи, где при пожарах погибли не менее 93 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы это рассматриваем", - ответил американский лидер на вопрос журналиста о возможности его поездки на Мауи. Слова главы администрации США привел пресс-пул Белого дома. Байден проводит выходные в городе Рехобот-Бич (штат Делавэр).

Губернатор штата Гавайи Джон Грин сообщил в субботу, что пожары на острове стали самыми смертоносными в США за последнее столетие. Природный пожар начался на Мауи 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел.

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Версия на азербайджанском языке Bayden yanğınlar fonunda Havay adalarını ziyarət edə biləcəyini bildirib

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