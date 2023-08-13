Байден может посетить Гавайи на фоне лесных пожаров в штате

Президент США Джо Байден допустил, что может посетить остров Мауи, где при пожарах погибли не менее 93 человек.

Президент США Джо Байден допустил, что может посетить остров Мауи, где при пожарах погибли не менее 93 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы это рассматриваем", - ответил американский лидер на вопрос журналиста о возможности его поездки на Мауи. Слова главы администрации США привел пресс-пул Белого дома. Байден проводит выходные в городе Рехобот-Бич (штат Делавэр).

Губернатор штата Гавайи Джон Грин сообщил в субботу, что пожары на острове стали самыми смертоносными в США за последнее столетие. Природный пожар начался на Мауи 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел.