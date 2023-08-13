Байден может посетить Гавайи на фоне лесных пожаров в штате

Президент США Джо Байден допустил, что может посетить остров Мауи, где при пожарах погибли не менее 93 человек.
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"Мы это рассматриваем", - ответил американский лидер на вопрос журналиста о возможности его поездки на Мауи. Слова главы администрации США привел пресс-пул Белого дома. Байден проводит выходные в городе Рехобот-Бич (штат Делавэр).
Губернатор штата Гавайи Джон Грин сообщил в субботу, что пожары на острове стали самыми смертоносными в США за последнее столетие. Природный пожар начался на Мауи 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел.