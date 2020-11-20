Байден может подать иск к администрации Трампа

Джо Байден, избранный, по данным СМИ, президентом США, допустил, что подаст иск к администрации Дональда Трампа, которая не признает его избранным главой государства

Джо Байден, избранный, по данным СМИ, президентом США, допустил, что подаст иск к администрации Дональда Трампа, которая не признает его избранным главой государства.

На пресс-конференции Байдена спросили, действительно ли он не исключает иска против администрации и Управления общих служб (GSA), которое должно дать "зеленый свет" на официальную передачу власти.

"Мы этого не исключаем", - подтвердил Байден.

При этом он назвал безответственным нежелание Трампа признавать поражение на выборах. "Невероятно пагубные послания посылаются всему миру о том, как функционирует демократия. Я просто думаю, что это совершенно безответственно", - добавил политик.

Ранее газета Politico писала, что руководитель GSA Эмили Мерфи отказывается соблюсти формальность и признать лидерство Байдена.

Рон Клайн, которого Байден намерен назначить руководителем аппарата Белого дома, заявил, что GSA должно одобрить начало передачи власти на следующей неделе.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу демократа Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его.

Вместе с тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп также считает себя победителем и намерен отстаивать это в суде. Адвокат главы государства Руди Джулиани заявил в четверг, что нарушения на выборах не были отдельными случаями, они происходили по единому плану.